Inscripciones a subvenciones municipales para estudiantes de la Universidad Atlántida Argentina

Comenzó la recepción de documentación para estudiantes de la Universidad Atlántida Argentina (UAA) que ingresen a la institución o que soliciten por primera vez la subvención municipal.

La presentación de la documentación deberá realizarse en la sede de la secretaría de Educación, ubicada en Calle 1 N° 8016 de Mar del Tuyú, los días lunes, miércoles y viernes, de 10.00 a 14.00.

Hay que llevar fotocopia del DNI, constancia de alumno regular o de matriculación, y analítico del nivel secundario o certificado de título en trámite.

Para mayor información comunicarse al mail: educacionybienestarestudiantil@gmail.com, o bien 2246-50-8670. También está disponible el Instagram: educacion.lacosta.

CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA UAA

A fines de diciembre de 2025, la Municipalidad de La Costa y la UAA renovaron el convenio de subvención para las cuotas de las carreras.

En esta oportunidad se informó que estos serán los beneficios para los ingresantes en 2026:

* BECADAS AL 75%

-Ingeniería en Informática

-Licenciatura en Informática

* BECADAS AL 50%

-Licenciatura en Administración

-Licenciatura en Turismo

-Arquitectura

-Licenciatura en Educación con Tecnologías

-Licenciatura en Educación Física

-Profesorado en Educación Física

-Licenciatura en Gestión y Evaluación Educativa

-Licenciatura en Pedagogía

-Tecnicatura Universitaria en Hotelería

* BECADAS AL 25%

-Abogacía

-Licenciatura en Psicología

-Contador Público

-Licenciatura en Gestión y Desarrollo Deportivo

Para mayor información y formulario online para gestionar la subvención se puede ingresar en https://lacosta.gob.ar/subvencion2025/