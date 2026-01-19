Desde el viernes 23 de enero, el Espacio Multifuncional de Artistas Independientes de Mar de Ajó presenta “Los Ilusionistas”, una propuesta teatral que combina varieté, música y escenas dramáticas. El espectáculo se realiza todos los viernes de enero a las 23 horas en Lebensohn 50, con entrada a la gorra.

Bajo la dirección de Alejandro Barratelli y con producción de Armando Producciones, la obra reúne a un grupo de intérpretes con fuerte presencia en el circuito independiente, apostando por un formato escénico flexible y cercano al público.

“Es un espectáculo que cruza distintos lenguajes teatrales, con momentos poéticos, humor y reflexión. Cada función es única y compartida con el público de manera directa”, explicaron desde la organización.

El elenco está integrado por Gabriela Marinsalta, Carlos Bron, Roxana Bergerot y Claudia Zappino, quienes encarnan distintos personajes y escenas a lo largo de una hora de función. La propuesta incluye monólogos, escenas corales y fragmentos musicales, en una estructura que remite al clásico formato de varieté.

La iniciativa forma parte del trabajo sostenido de la Cooperativa de Trabajo Cultural Armando Producciones La Costa, que impulsa desde hace años el desarrollo del teatro independiente en el Partido de La Costa.

“Los Ilusionistas” se suma así a la cartelera teatral del verano 2026 en la región, como una propuesta accesible y abierta a todos los públicos.

odos los viernes de enero – 23 hs

📍 Espacio Multifuncional de Artistas Independientes

📌 Lebensohn 50, Mar de Ajó

🎟️ Entrada a la gorra

Dirección: Alejandro Barratelli

Actúan: Gabriela Marinsalta, Carlos Bron, Roxana Bergerot y Claudia Zappino

Producción general: Armando Producciones

📞 Contacto para medios: 2257-683844