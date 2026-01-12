Durante el fin de semana, el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, encabezó una agenda oficial en el Partido de La Costa, en el marco del programa “Catamarca en La Costa”, que busca difundir la producción, cultura y talento de la provincia en destinos turísticos del país.

El itinerario comenzó con un acto protocolar en el Palacio Municipal de Mar del Tuyú, donde Dusso fue recibido por el intendente local, Juan de Jesús, junto al ministro Leonardo Zeballos e intendentes que acompañaron la comitiva catamarqueña. En ese encuentro, se firmó un convenio de cooperación entre ambas regiones para reforzar el intercambio institucional y productivo.

«Celebramos siempre la concreción de estas alianzas, fundamentales para potenciar el trabajo y el valor de nuestros talentos, productores y emprendedores, abriendo nuevas ventanas de crecimiento para Catamarca en los principales puntos turísticos del país», expresó Dusso en sus redes sociales.

Actividades culturales y productivas

La primera jornada del programa se desarrolló en el Parador Municipal de San Bernardo, donde turistas de distintos puntos del país participaron de una propuesta que incluyó productos regionales, catas de vinos de altura, gastronomía local, shows de música en vivo y exhibiciones de freestyle.

«Vivimos con emoción esta experiencia íntegramente catamarqueña. Los esperamos para seguir compartiendo lo mejor de Catamarca frente al mar», escribió el vicegobernador.

En el segundo día, las actividades se trasladaron al Centro Multicultural de San Bernardo, con una feria de promoción cultural, gastronómica y artesanal que reunió a gran cantidad de visitantes. «Fue un encuentro que reafirma el enorme potencial que tiene nuestra provincia para proyectarse a nivel nacional», destacó Dusso.

Visita a emprendimientos locales

Como parte de la agenda oficial, la delegación catamarqueña también recorrió emprendimientos productivos locales, como la fábrica de chocolates Bocana, la heladería Al-Pino y la cervecería artesanal Jagüel. Las visitas sirvieron para conocer de cerca modelos de negocios exitosos iniciados como proyectos familiares.

«Estos ejemplos reflejan el valor del trabajo local, la identidad y la innovación. Intercambiar visiones con estos emprendimientos nos permite pensar modelos replicables para Catamarca, sumando oportunidades de empleo y desarrollo», concluyó Dusso.