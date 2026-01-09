La novia de Iñaki Gutiérrez manejaba con 1,89 de alcohol en sangre, se subió a la vereda y le apuntó al único poste de luz libre. Lo embocó.

La costa atlántica tuvo su blooper político de verano. Esta vez no fue un intendente bailando en la peatonal, sino María Eugenia Rolón, influencer y militante de La Libertad Avanza, quien manejaba tan pasada de copas como de rosca y terminó estrolando el auto contra un poste en Mar de Ajó. Lo más impresionante no fue el impacto, sino el resultado del test: 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre. Casi como si en lugar de manejar, estuviera destapando espumantes.

La situación ocurrió durante la mañana, cuando personal del Operativo Sol detuvo a la joven por realizar maniobras que harían sonrojar a cualquier instructor de manejo. Para cerrar la escena digna de sketch, la influencer terminó en la comisaría y tuvo que ir a buscarla nada menos que Iñaki Gutiérrez, el community manager de TikTok de Javier Milei y su actual pareja.

«Se la encuentra a la causante realizando maniobras imprudentes y tras ello, colisiona con un poste. Se hace presente para llevarse a la joven su pareja, quien se identifica como Iñaki Gutiérrez», dice el parte policial, sin emojis ni gifs, pero con toda la solemnidad posible.

El auto secuestrado fue un Honda FIT, aunque claramente el que no estaba en forma era el juicio de quien lo conducía. La ley de alcohol cero rige en toda la provincia de Buenos Aires desde 2023. Pero parece que la señal aún no llegó a ciertos sectores libertarios, que ven en cada norma una provocación al «individuo libre».