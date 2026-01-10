ARBA definió los descuentos y bonificaciones de los impuestos patrimoniales para este año

ARB Bonificaciones

Los contribuyentes sin deuda y que paguen en término, tendrán hasta un 15 por ciento de descuento por pago anual y un 10 por ciento por pago en cuotas, con todos los medios de pago disponibles.

Estos beneficios alcanzan para el Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, el Inmobiliario Complementario, el Impuesto a los Automotores y el Impuesto a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación.

Para estar al día y no perder las bonificaciones, ARBA recordó que se mantienen vigentes distintos tipos de Planes de Pago, que se adaptan a la necesidad de cada uno de las y los contribuyentes que tengan que regularizar su situación impositiva.

Etiquetas:

10 enero, 2026 por Interes General

También te puede interesar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

RADIO NOTICIAS EN VIVO

Publicidad

Medios



Archivos

Contador