ARBA definió los descuentos y bonificaciones de los impuestos patrimoniales para este año

Los contribuyentes sin deuda y que paguen en término, tendrán hasta un 15 por ciento de descuento por pago anual y un 10 por ciento por pago en cuotas, con todos los medios de pago disponibles.

Estos beneficios alcanzan para el Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, el Inmobiliario Complementario, el Impuesto a los Automotores y el Impuesto a las Embarcaciones Deportivas o de Recreación.

Para estar al día y no perder las bonificaciones, ARBA recordó que se mantienen vigentes distintos tipos de Planes de Pago, que se adaptan a la necesidad de cada uno de las y los contribuyentes que tengan que regularizar su situación impositiva.