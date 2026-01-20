Un informe de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) muestra una disminución en el tránsito rumbo a la Costa Atlántica bonaerense durante la primera quincena de enero, un dato que podría indicar una caída en la cantidad de turistas veraneando este verano.

Según los datos oficiales difundidos por Pablo Ceriani, gerente general de AUBASA, el tránsito hacia los principales destinos de la Costa Atlántica registró una baja interanual del 7,2 %, lo que equivale a más de 100 000 vehículos menos circulando por los principales corredores turísticos en comparación con la misma quincena del año pasado.

En Argentina, donde el auto particular sigue siendo el medio de transporte predominante para las vacaciones de verano, este tipo de cifras se interpreta como un indicador directo de la afluencia de visitantes. Menos autos en la ruta suele traducirse en menos turistas llegando a destinos como Mar del Plata, Pinamar, San Clemente del Tuyú y otros puntos de la Costa Atlántica bonaerense.

“Menos autos en la ruta significa menos turismo, menos consumo y menos trabajo”, afirmó Pablo Ceriani al compartir los datos, en referencia a la importancia económica del movimiento turístico para la región.

El impacto económico de una merma en el turismo se percibe no sólo en las rutas, sino también en la ocupación de hoteles, el nivel de consumo en comercios gastronómicos y servicios vinculados al ocio. Otros registros oficiales provinciales también coinciden en una tendencia de estadías más cortas y menor consumo en los principales destinos bonaerenses.

La temporada de verano en la Costa Atlántica concentra gran parte del movimiento turístico nacional entre diciembre y febrero, y cualquier reducción en la llegada de visitantes puede tener efectos amplios en la economía regional, desde estaciones de servicio hasta comercios minoristas y trabajadores temporarios.