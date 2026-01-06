General Lavalle | La Casa de la Provincia incorporó los servicios de Provincia NET Pagos

Las prestaciones de Provincia NET Pagos ya están disponibles en la Casa de la Provincia en General Lavalle. De esta manera, las y los vecinos cuentan con una alternativa centralizada y eficiente para abonar impuestos y servicios provinciales en un solo lugar.

Esta es la decimoprimera Casa en incorporar el servicio, que ya se encuentra operativo en Villa Gesell, Carlos Casares, Pila, Florencio Varela, Ranchos, Marcos Paz, Colón, Magdalena, Mar Chiquita y General Viamonte. El horizonte es llegar a que todas las Casas de la Provincia en territorio bonaerense cuenten con el sistema.

En la Casa de la Provincia en General Lavalle funcionan delegaciones del Registro Provincial de las Personas, el Instituto Médico Obra Asistencial (IOMA), el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), y oficinas de los ministerios de Trabajo, de Desarrollo Agrario, y de Mujeres y Diversidad. El Instituto Cultural aportó una ludoteca y el ministerio de Ambiente cestos para la separación de residuos.

Las Casas de la Provincia tienen como objetivo acercar el Estado a la comunidad funcionando como un centro de trámites de organismos provinciales. Además, se organizan actividades productivas, culturales y turísticas. Actualmente hay 20 Casas en funcionamiento en territorio bonaerense.