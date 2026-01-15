Este viernes habrá circuito guiado por el Casco Urbano de General Lavalle

En el marco de la Agenda de Verano, la Municipalidad de General Lavalle, a través de la Dirección de Turismo, invitó a vecinos y visitantes a participar de “Lavalle Histórico – Encuentro con nuestras raíces”, un circuito guiado por el casco urbano que propone redescubrir la historia, la identidad y el patrimonio local.

La actividad se llevará a cabo el viernes 16 de enero a las 18:00 horas, con punto de encuentro en la Casa de la Cultura, ubicada en Mitre Nº 1168.

Durante el recorrido, los participantes transitarán por calles y espacios emblemáticos del pueblo, conociendo relatos, leyendas y hechos que forman parte de la memoria colectiva de General Lavalle, así como su vínculo histórico con el puerto y su proceso de desarrollo.

La propuesta es gratuita y forma parte de las actividades impulsadas para la temporada de verano, con el objetivo de poner en valor la historia local y ofrecer alternativas culturales y turísticas para toda la comunidad.

Para más información e inscripción, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Turismo al 2257 580966.