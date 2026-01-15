La Municipalidad de La Costa concretó la firma de un convenio de cooperación y colaboración con la provincia de Catamarca, en un encuentro encabezado por el intendente Juan de Jesús y el vicegobernador Rubén Dusso y el ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos.

El objetivo del acuerdo rubricado entre La Costa y Catamarca es establecer un marco de cooperación mutua entre la Vicegobernación, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Municipio a fin de impulsar el intercambio comercial, turístico, económico, logístico, tecnológico, educativo y cultural entre ambos territorios.

En este marco, el intendente del Partido de La Costa, expresó:

Es articular con los distintos valores y potencialidades.

Los detalles: