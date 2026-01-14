Así se disputará la «Copa Challenger» de Guardavidas este verano

El Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina (SUGARA) presentó el cronograma de competencias deportivas para la presente temporada, la se disputará bajo la denominación Copa Challenger “Sergio Gutiérrez”. El certamen incluirá pruebas de natación y otras disciplinas atléticas, consolidándose como uno de los eventos centrales de la agenda deportiva organizada por el gremio en el Partido de La Costa.

La elección del nombre para la competencia constituye un homenaje al guardavidas Sergio Gutiérrez, quien falleció en mayo de 2025.

Sobre los detalles de la organización y el sentido de este reconocimiento dialogó en Radio Noticias Gustavo Pierce, responsable de prensa de SUGARA, quien brindó precisiones sobre el desarrollo del torneo y la importancia de honrar la memoria del compañero fallecido a través de estas jornadas deportivas.

Los detalles:

Cronograma de competencias:

ENERO

-Viernes 16: Vuelta de Lucila del Mar, en el Balneario Mykonos.

-Lunes 19: Vóley.

-Miércoles 28: Salvamento con malacate, en Costa Azul.

FEBRERO

-Jueves 12: Americana con torpedo.

-Miércoles 18: Pádel.

-Lunes 23: 3K de San Clemente, en el Balneario El Edén.

-Miércoles 25, jueves 26 y viernes 27: Fútbol, en San Bernardo