Operativos de documentación de verano | La Provincia desembarca con móviles en La Costa

El Registro Provincial de las Personas lanzó sus operativos de documentación de verano, que estarán disponibles durante enero y febrero en la costa bonaerense.

Se pueden gestionar DNI y pasaporte, partidas, certificados de domicilio y extravío, certificado de preinscripción (CPI), empadronamiento de personas extranjeras, cambio de género e inscripción tardía.

En enero habrá oficinas móviles trabajando en Claromecó, Mar Azul, Mar de Cobo, Mar de las Pampas, Mar del Sur, Miramar, Monte Hermoso, Orense, Oriente, Pehuén Có, Reta, San Bernardo, San Clemente, Santa Clara, Santa Elena, Santa Teresita y Villa Gesell. Las fechas serán rotativas y se anunciarán en las redes sociales del Registro Provincial de las Personas.

En Villa Gesell y Miramar los operativos funcionarán en el parador ReCreo, gestionado por la provincia de Buenos Aires con actividades para toda la familia.

Durante 2025, el Registro Provincial de las Personas gestionó más de 3.000.000 millones de trámites en los 135 municipios.