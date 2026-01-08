El Ministerio de Trabajo de PBA realizará inspecciones durante la temporada

El ministerio de Trabajo que encabeza Walter Correa puso en marcha “Trabajo Bonaerense 2026” para asegurar el cumplimiento de la legislación laboral en las principales actividades vinculadas a la temporada turística.

El objetivo de esta política es garantizar el cuidado de las y los trabajadores, el cumplimiento de la registración laboral y la garantía de condiciones de seguridad y salud en el trabajo de quienes desarrollan sus tareas durante la temporada.

En esta primera etapa de “Trabajo Bonaerense 2026”, el abordaje se concentra en comercio, hotelería, gastronomía, nocturnidad, balnearios y transporte, sectores con alta demanda estacional y fuerte presencia de trabajadores y trabajadoras. Habrá inspecciones laborales durante el mes de enero en Mar del Plata, Necochea, Partido de La Costa, Pinamar, Villa Gesell y demás localidades de la Costa Atlántica.

“Trabajo Bonaerense 2026” será realizado por más de 60 agentes, entre inspectores y personal administrativo, quienes corroboran el cumplimiento de las normativas vigentes.

