Este 25 de enero, la playa de Las Toninas será escenario de una nueva edición de un clásico del verano: la 28ª Copa Leo de Tejo, un evento deportivo que combina juego, comunidad y solidaridad.

Organizada con espíritu inclusivo, la Copa Leo convoca a niños, jóvenes y adultos a compartir una jornada a puro tejo en la tradicional bajada Leo (calle 16 y playa), a partir de las 10 de la mañana.

Modalidad y categorías

La competencia será en formato de tríos, tanto en la categoría de adultos (mayores de 14 años) como para niños de 8 a 13 años, y los equipos se formarán por sorteo, fomentando la integración y el juego colectivo.

Uno de los grandes atractivos de esta Copa es que todos los participantes se llevan un premio, lo que convierte a la jornada en una verdadera fiesta deportiva, más allá de los resultados.

Una inscripción con sentido solidario

Como cada año, la inscripción tiene un fin solidario: se solicita a cada participante aportar 2 kilos de alimentos no perecederos, que serán donados al comedor de la Parroquia San Cayetano de Las Toninas.

«Es una forma de devolverle algo a la comunidad, de ayudar a quienes más lo necesitan mientras compartimos una jornada de deporte y alegría en la playa», señalaron desde la organización.

Las inscripciones se realizan el mismo día del evento, desde las 8 de la mañana, en el lugar.

📅 Datos clave: