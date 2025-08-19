La Costa conmemoró el paso a la inmortalidad del General José de San Martín

El Partido de La Costa recordó este 17 de agosto al Padre de la Patria en un homenaje que incluyó discursos, música, expresiones culturales y un desfile institucional.

La ceremonia estuvo encabezada por el intendente Juan de Jesús, acompañado por la senadora provincial Gabriela Demaría, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ezequiel Caruso, autoridades locales, excombatientes de Malvinas, representantes de instituciones, el Coro Municipal y vecinos de la comunidad. Bomberos voluntarios de Mar de Ajó izaron la bandera junto al jefe comunal, mientras el Coro interpretó la canción Aurora.

Durante el homenaje, el intendente destacó al General José de San Martín no sólo como militar, sino como un líder con ideales de independencia y unidad latinoamericana. Resaltó su capacidad de superar adversidades y divisiones, y llamó a tomar su ejemplo en la Argentina actual: “San Martín nos enseña que nadie se salva solo, que la unión y la organización son esenciales para construir una sociedad justa”, afirmó.

