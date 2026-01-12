Así funcionan las Escuelas de Verano en el distrito

El Partido de La Costa puso en marcha el programa de Escuelas de Verano, una iniciativa que propone diversas actividades recreativas destinadas a niños y adolescentes. Esta propuesta educativa y de esparcimiento se desarrollará durante el primer mes del año, confirmándose que las actividades y talleres estarán disponibles para los jóvenes del distrito hasta el próximo 30 de enero.

Sobre el desarrollo de este programa, se estableció comunicación en Radio Noticias con Candela López, presidenta del Consejo Escolar de La Costa.

Durante la entrevista, la funcionaria brindó detalles sobre la implementación de estas escuelas y resaltó el carácter recreativo de la propuesta, orientada específicamente a brindar espacios de contención y disfrute para niños y jóvenes durante la temporada estival.

