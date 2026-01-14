El Hospital Comunitario de Pinamar difundió esta mañana un nuevo parte médico oficial sobre el estado de salud del niño de 8 años que resultó gravemente herido en el accidente ocurrido el lunes en la zona de La Frontera, donde colisionaron una camioneta y un vehículo UTV en una zona de médanos de alta circulación turística.

Según el informe emitido a las 8 de la mañana de este 14 de enero, el paciente permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con una evolución clínica estable, bajo soporte con inotrópicos, un tipo de medicación utilizada para mantener la presión arterial y la estabilidad hemodinámica.

«Desde su regreso de quirófano en el día de ayer no requirió transfusión de sangre, aunque recibió plasma como parte del tratamiento indicado», detalla el parte médico. El resto de los parámetros clínicos, se indica, «se mantiene sin complicaciones agregadas».

También se informó que el equipo médico aguarda los resultados de los estudios de laboratorio correspondientes al día de hoy, los cuales permitirán completar la evaluación clínica y continuar ajustando la conducta médica de acuerdo a la evolución del paciente.

Desde el hospital señalaron que se continuará informando por canales oficiales ante cualquier novedad relevante.

Contexto del caso

El accidente que provocó las graves lesiones del menor ocurrió el lunes 12 de enero en La Frontera, en Pinamar, una zona conocida por el tránsito de vehículos 4×4 y UTVs en los médanos. La colisión involucró una camioneta y un UTV en el que viajaba el niño junto a un hombre y otras dos menores, quienes también sufrieron lesiones de distinta gravedad.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas”, y permanece en investigación para determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro. El hecho reavivó el debate sobre la regulación y control del tránsito vehicular en zonas de médanos, así como la necesidad de mayor presencia estatal o delimitaciones claras en áreas donde se realizan actividades recreativas con vehículos.