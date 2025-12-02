Todos los ganadores del Pre Cosquín en Santa Teresita

Este fin de semana se llevó adelante una nueva edición del Pre Cosquín en Santa Teresita, donde artistas locales y regionales dijeron presente en una jornada cargada de talento, cultura y tradición. El evento reunió a solistas, conjuntos y bailarines que compitieron en distintos rubros, buscando un lugar en el escenario mayor del folclore nacional, en Cosquín, Córdoba.

El Cosquín 2026 se realizará del 24 de enero al 1 de febrero en la Plaza Próspero Molina, dentro de la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore, que incluirá la participación de artistas como Cazzu, Los Manseros Santiagueños y Abel Pintos.

Durante las tres jornadas en la Plaza Santa Teresita del Niño Jesús se pudo disfrutar, además de los concursantes, de shows de artistas locales, un encuentro de autos clásicos, foodtruck, ferias artesanales y el gran show de Bruno Arias, el reconocido folclorista jujeño que trajo todos sus éxitos para que vecinos, vecinas y visitantes vibraran con sus canciones.

TODOS LOS GANADORES DEL PRE COSQUÍN

-En el rubro Solista Vocal, los ganadores fueron José Daniel Núñez y Francisco Santarén, quienes se destacaron por su interpretación y calidad artística.

-En Dúo Vocal resultó ganador Romanceros Dúo, mientras que en Conjunto Vocal no hubo inscriptos en esta edición del certamen.

-El premio a Solista Instrumental fue para Diego Bertecche, quien se presentó con piano, y en Conjunto Instrumental el reconocimiento quedó en manos de la dupla Barrientos – Díaz.

-En el rubro Canción Inédita, la obra seleccionada fue “Arde el monte”, interpretada por Matreros, cuya letra pertenece a Facundo Sondon.

-En cuanto a la categoría Solista de Malambo Masculino se consagró Segundo Lamenza, estilo sureño, mientras que en Solista de Malambo Femenino la ganadora fue Milagros Olivera, también en estilo sureño. En Conjunto de Malambo, el grupo “El overo” obtuvo el primer lugar.

-En danza, la Pareja de Baile Tradicional ganadora estuvo conformada por Maldonado – Lallana, y la Pareja de Baile Estilizado por Aguirre – Orellana.

-Además, el Conjunto de Baile Folklórico “Estampas Criollas” fue distinguido por su propuesta coreográfica titulada “Hermano Rakuy”, con coreografía de Ivana Herrera y Marcos Velázquez.

El Pre Cosquín volvió a consolidarse como un espacio de expresión y encuentro para la cultura popular, brindando una plataforma fundamental para artistas emergentes que buscan proyectarse a nivel nacional y mantener vivas las tradiciones folklóricas.