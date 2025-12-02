El fin de semana largo no fue solo para descansar: La Libertad Avanza se reunió en Mar del Plata con El fin de semana largo no fue solo de descanso para La Libertad Avanza, que desplegó su músculo político en Mar del Plata con un Seminario de Políticas Legislativas que reunió a concejales y dirigentes de toda la provincia de Buenos Aires.

Se habló del Presupuesto 2026, del posicionamiento legislativo frente al oficialismo y, sobre todo, de la línea política que los ediles del espacio deberán adoptar en los 135 HCD bonaerenses.

Desde el Partido de La Costa, la concejal Roxana Cavallini participó del encuentro y compartió postales en redes. Pero no fue el contenido lo que llamó la atención, sino la estética: varias fotos tenían las cabezas recortadas. Y como era de esperar, la rosca local no dejó pasar el detalle.

“Se ve que hablaron de recortes”, bromeó un dirigente opositor.

“¿Quién sacó la foto? ¿Enrique VIII?”, ironizó otro, en referencia al rey inglés experto en decapitaciones.

“Fueron al Congreso a capacitarse en el orden legislativo, no a sacar fotos”, señaló un tercero.

Y uno más remató: “La Libertad avanza, pero en encuadre retrocede”.

Chicanas aparte, el mensaje político fue directo: en cada distrito, los representantes de LLA deberán plantarse con voz propia, dejar atrás la tibieza institucional y meterse de lleno en la dinámica legislativa.

En La Costa, esa estrategia ya tiene nombre propio: Gabriela Di María. Cerca del espacio reconocen que la concejal electa solo asumiría si accede a la presidencia del Concejo Deliberante, lo que ya encendió luces amarillas en el oficialismo.

Desde el entorno de Roxana Cavallini aseguran que “pasaron cosas” en 2023, cuando el Ejecutivo local fue acompañado por los bloques opositores sin obtener nada a cambio. “Nosotros no somos la UCR”, disparan, marcando distancia con gestos anteriores de gobernabilidad sin retribución.

La rosca está servida. Y aunque en Mar del Plata se discutieron leyes y estrategias, en La Costa lo que se debate es poder real. ¿Habrá presidencia libertaria en el HCD? ¿Habrá nuevas alianzas o ruptura total?

Por ahora, lo único claro es que la Libertad Avanza con discurso unificado y ambición clara. Las cabezas de las fotos tal vez no estén, pero las cabezas que piensan cómo conducir el Concejo, sí.