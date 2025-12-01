Santa Teresita | Se viene un festival para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

El próximo miércoles 3 de diciembre de 2025, la Municipalidad de La Costa organizó una jornada especial por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El encuentro tendrá lugar en el Parador Municipal de Santa Teresita, de Costanera y 35, de 16.00 a 19.00.

Este año se desarrollará el Festival “Porque son nuestros derechos, levantamos nuestra voz”, nombre elegido colectivamente por participantes de los talleres municipales.

El evento contará con la participación de instituciones y organizaciones de nuestra comunidad, así como espacios municipales vinculados al Área de Discapacidad. Entre estos últimos se encuentran el CeTiM , Hogar de Adultos San Clemente y los Talleres de Jóvenes y Adultos “Creando Puentes». Así mismo se sumarán las tres Escuelas Especiales de La Costa, organizaciones sociales y talleres protegidos.

Desde el Área de Discapacidad de la secretaría de Desarrollo Social y Familia de la Municipalidad, con la participación de la dirección de Deporte Adaptado, se informó que en el plano artístico estarán en el evento: Melocotones, las murgas “Basta de Cháchara” y “Creando Puentes”, sumando música y color a la jornada.

Además, entre las actividades destacadas se anuncian una Radio Abierta, coordinada por el Taller de Adultos “Creando Puentes”, un Desfile de instituciones y organizaciones vinculadas a la temática, y una Feria y exposición de talleres, con producciones locales, muestras comunitarias y stands informativos.