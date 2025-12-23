Mar de Ajó celebró sus 90 años

La localidad de Mar de Ajó celebró el domingo 21 de diciembre su 90º aniversario con una jornada especial que contó con la participación del intendente Juan de Jesús y que reunió a vecinas, vecinos, instituciones, comerciantes y autoridades a compartir historia, cultura y rendir homenaje a las raíces de la localidad.

Las actividades incluyeron un acto protocolar por la mañana en la Plaza de los Pioneros y una celebración cultural por la tarde y noche frente al Monumento al General San Martín, con espectáculos artísticos, participación comunitaria y propuestas culturales, en el marco de un aniversario que puso en valor la historia, la identidad y el trabajo colectivo de la ciudad.

Las actividades conmemorativas comenzaron por la mañana del domingo con el acto protocolar y el tradicional corte de torta en la Plaza de los Pioneros, donde se rindió un emotivo homenaje a pioneros de Mar de Ajó. En ese marco, fueron reconocidas Clelia Maxit, Ana Farías y Alicia Florentino, pioneras y vecinas destacadas que formaron parte del crecimiento y la vida social de Mar de Ajó, en un acto cargado de memoria, reconocimiento y emoción.

Por la tarde, a partir de las 18.30, la celebración continuó frente al Monumento al General José de San Martín, ubicado sobre Avenida Libertador entre La Rioja y San Juan, donde se desarrolló la parte festiva del aniversario. El público disfrutó de una nutrida grilla de espectáculos y artistas locales, con la participación de agrupaciones de danza tradicional, músicos y expresiones culturales que vistieron de fiesta a la ciudad en el marco de su cumpleaños.

Durante la jornada también se destacó el acompañamiento de comerciantes, asociaciones e instituciones locales que colaboraron con propuestas gastronómicas y obsequios para el público, reafirmando el espíritu comunitario del festejo. La celebración no tuvo un fin comercial, sino que se concibió como un espacio de encuentro y apoyo a las instituciones, donde el protagonismo estuvo puesto en la participación del pueblo.