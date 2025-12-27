Más de 160 guardavidas afiliados al SUGARA (Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina) rindieron la Reválida Anual Obligatoria en las instalaciones del Natatorio Municipal de Mar del Tuyú, en el Partido de La Costa.

Se trata de un examen físico y técnico que habilita legalmente a los profesionales para trabajar durante la temporada, y que forma parte de los requerimientos establecidos por la legislación vigente para garantizar la seguridad en playas y espejos de agua.

«En el día de hoy más de 160 guardavidas del SUGARA del Partido de La Costa y de otros distritos rindieron en el Natatorio Municipal de Mar del Tuyú la Reválida Anual Obligatoria, la cual nos habilita para ejercer nuestra noble profesión», escribió en sus redes Gustavo Pierce, responsable de prensa del sindicato.

«Muchas gracias Comisión Directiva del SUGARA, Comisión Provincial de Guardavidas y Municipalidad de La Costa», agregó.

Exigencia y compromiso profesional

Durante la jornada, se evaluaron pruebas de nado, resistencia y técnicas de rescate en el agua, bajo la supervisión de instructores autorizados y representantes de la Comisión Provincial de Guardavidas. El procedimiento garantiza que cada trabajador esté en condiciones óptimas para cumplir su función, especialmente durante la temporada alta de verano, donde se multiplica la presencia de turistas.

El Partido de La Costa cuenta con uno de los operativos de seguridad en playas más importantes del país, y este tipo de instancias refuerzan la preparación profesional y la capacidad de respuesta de quienes cuidan la vida en el mar.

Además de guardavidas locales, también participaron representantes de otros distritos, consolidando un esquema de coordinación regional en materia de seguridad acuática.