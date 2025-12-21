Se organiza una visita guiada histórica en Mar de Ajó en el marco de su aniversario

En el marco de la conmemoración del 90° aniversario de la fundación de la localidad de Mar de Ajó este domingo 21 de diciembre, la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de La Costa llevará adelante una visita guiada especial destinada a poner en valor el patrimonio histórico, cultural y turístico de esta emblemática localidad costera.

La propuesta se llamará Guiada Histórica y consistirá en un recorrido por distintos sitios históricos y puntos de interés que forman parte de la identidad y la historia local.

El punto inicial de encuentro será el logo de La Costa ubicado en Costanera y Av. del Libertador, a las 9.00, mientras que la actividad concluirá en la Plaza de los Pioneros, emplazada en la intersección de la Av. Tucumán y Ramos Mejía, epicentro de la celebración marajense.

Las personas interesadas en participar o en obtener mayor información sobre las visitas guiadas disponibles pueden consultar el siguiente enlace oficial: https://lacosta.tur.ar/guiadas/ Ante cualquier consulta comunicarse al WhatsApp 2246-556182 de la secretaría de Turismo local.