El Jefe Veterinario de Mundo Marino habló sobre la muerte de Kshamenk

El parque temático Mundo Marino se encuentra de luto tras el fallecimiento de Kshamenk, la orca que formó parte de su familia desde 1992.Kshamenk, de más de 30 años de edad, se había convertido en un ícono del parque y su partida genera gran tristeza entre el personal y la comunidad.

El deceso de la orca, que vivió gran parte de su vida en las instalaciones de Mundo Marino, marca el fin de un ciclo para la institución y para quienes la conocieron y cuidaron durante más de tres décadas.

Para ofrecer detalles sobre el deceso de Kshamenk, se estableció comunicación con Juan Pablo Loureiro, Jefe Veterinario de Mundo Marino, en Radio Noticias.

Loureiro brindó su perspectiva sobre la vida de la orca en el parque, su legado y las circunstancias de su fallecimiento.

Los detalles: