Escudero | «El estadio es un gran potencial»

Billboard Argentina ya se hace cargo del recientemente renovado Estadio de la Costa para potenciar la escena musical en la región atlántica, con el objetivo de transformar este espacio en un centro de espectáculos de nivel nacional e internacional y un motor turístico y económico para el Partido de La Costa.

El estadio, que puede albergar hasta 14.000 personas, fue inaugurado en 1997, renovado por la familia Ricchezza y ahora, con Billboard al mando, ofrecerá una programación diversa y de alta calidad durante todo el año. En este marco, en los ultimos días se realizó la presentación en sociedad de la propuesta y sobre esto habló Cristian Escudero, Secretario de Turismo local en Radio Noticias:

Acompañamos a la empresa en la conferencia de prensa y presentación del Estadio (…) El estadio es un gran potencial para el destino

Los detalles: