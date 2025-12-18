Arranca el Operativo de Sol a Sol

Este viernes 19 de diciembre se pone en marcha una nueva edición del Operativo de Sol a Sol, el despliegue integral que la Provincia de Buenos Aires implementa cada verano para reforzar la seguridad, la salud y la atención ciudadana en los destinos turísticos bonaerenses.

El acto de lanzamiento se llevará a cabo en la localidad de Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita, con la presencia del gobernador Axel Kicillof, junto a ministros provinciales, autoridades locales y fuerzas de seguridad.

Refuerzo de seguridad

Este verano, el operativo contará con 28.000 efectivos de distintas fuerzas, lo que representa 3.000 más que en la temporada pasada. Estarán desplegados en 43 municipios turísticos, incluyendo los partidos de la Costa Atlántica, la región serrana, zonas de lagunas y principales corredores viales.

Formarán parte del operativo unidades de la Policía Bonaerense, GAD, Infantería, Caballería, UTOI, Policía de Investigaciones, Policía Rural y Seguridad Vial. Se prevé la instalación de puestos fijos y móviles de control en rutas clave, especialmente en los accesos a los destinos más visitados durante el verano.

Refuerzo sanitario

El Ministerio de Salud bonaerense sumará cinco nuevas ambulancias al sistema de emergencias en los municipios de General Guido, General Madariaga, General Lavalle, Magdalena y Pinamar, fortaleciendo así la capacidad de respuesta en casos de urgencia durante la temporada.

Controles y asistencia en rutas

A través del Ministerio de Transporte, se desarrollarán operativos especiales de control vehicular en rutas y accesos estratégicos, con el objetivo de ordenar el tránsito y prevenir siniestros viales en el flujo turístico hacia la Costa Atlántica.

Actividades culturales y beneficios

El Ministerio de Producción instalará paradores oficiales en Miramar y Villa Gesell, donde se ofrecerán actividades recreativas, culturales y de promoción turística.

En tanto, el Banco Provincia anunciará nuevos beneficios para turistas, entre ellos:

Créditos de hasta $2 millones con tasa fija

con tasa fija Cuotas sin interés en servicios turísticos

Reintegros con tarjetas en alojamiento, gastronomía y espectáculos

Con este despliegue, el Gobierno provincial busca garantizar una temporada segura y cuidada para residentes y turistas, en un verano donde s