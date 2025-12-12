La renovación institucional en el Honorable Concejo Deliberante del Partido de La Costa vino cargada de política cruda, reclamos en voz alta y una interna expuesta en vivo. Aunque la jornada comenzó bajo un formato protocolar y con discursos formales, el cierre de la sesión —realizada ayer por la tarde (jueves 11 de diciembre) — estuvo lejos de ser tranquilo.

El acto, que comenzó pasadas las 17 horas y contó con un importante operativo de seguridad por la presencia de gremios, militantes, familiares y vecinos, terminó con gritos desde el sector del público, insultos y un llamado al orden desde la presidencia del cuerpo.

Villalba votó con el oficialismo y estalló La Libertad Avanza

La bomba política del día fue el quiebre interno en La Libertad Avanza (LLA). Tras asumir su banca, la concejal Elizabeth Villalba votó en línea con el oficialismo y aceptó ocupar la vicepresidencia primera, moción propuesta por Gabriela Demaría (Fuerza Patria).

Ese gesto detonó la furia de sus excompañeros de bloque, que respondieron en vivo con un comunicado público donde la expulsaron de LLA, acusándola de actuar con “intención de dividir” y de romper el bloque el mismo día que juró.

Aunque el comunicado buscó calmar las aguas, en el recinto la tensión era evidente.

Cordone, sin filtro: insultos desde el público y cruce con presidencia

Quien no se guardó nada fue la concejal saliente Evangelina Cordone, que lanzó insultos e increpó en voz alta tanto al oficialismo como a sus propios compañeros de espacio por la votación que consagró a Villalba como autoridad.

Ya sin banca —había sido reemplazada minutos antes por los nuevos ediles—, Cordone se encontraba en el sector del público cuando comenzó a gritar e insultar a viva voz, en medio del cierre del acto. Desde la presidencia, Ezequiel Caruso debió llamarla al orden formalmente, ante la incomodidad generalizada en el recinto.

El episodio no pasó desapercibido: algunos lo leyeron como una expresión genuina de bronca ante lo que consideran una traición interna; otros, como una muestra del desorden que atraviesa al armado libertario en La Costa, que no logró alinear a sus concejales ni sostener un bloque unificado durante el recambio.

El día que el Concejo se partió antes de empezar

Más allá de las formas, la sesión dejó un mensaje claro: el equilibrio de fuerzas en el Concejo está en punto muerto, y el arranque del nuevo período será más complejo de lo esperado.

Fuerza Patria, con ocho concejales, mantiene la presidencia pero no la mayoría automática. La oposición está fragmentada, y lo que podría haber sido una segunda fuerza cohesionada (LLA), ya nació con fisuras y pases de factura cruzados.

El rol que juegue Villalba a partir de ahora, ya fuera del bloque libertario pero con banca propia, será clave para medir el pulso de las votaciones que se vienen. En política local, la rosca siempre empieza en el mismo lugar: el reparto del poder.