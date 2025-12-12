Lanzan el Bono de la Fiesta del Sol en San Bernardo

Con el objetivo de seguir fortaleciendo una fiesta que ya es tradición en el verano costero, la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia lanzó una nueva edición del Bono Colaboración 2025, una herramienta clave para financiar de forma autogestiva el evento que cada diciembre convoca a miles de vecinos y turistas en San Bernardo.

Desde la organización destacaron que esta celebración sólo es posible gracias al acompañamiento de vecinos, comercios e instituciones, y que por eso es importante que toda la comunidad se sume adquiriendo su bono y apoyando esta iniciativa popular que identifica al Partido de La Costa.

Premios para todos los gustos

Quienes adquieran el bono colaborarán con la Fiesta y participarán automáticamente del sorteo de importantes premios:

🛵 Moto Keller 0 km (ya patentada y lista para llevar)

(ya patentada y lista para llevar) 📺 Televisor LED 43’’ Hyundai

🍟 Freidora Air Fryer

🎁 Y otros regalos que se sumarán en los próximos días

Cuándo y dónde se sortea

El sorteo en vivo se realizará el sábado 21 de diciembre, durante la segunda noche de la Fiesta del Sol y la Familia, en la Plaza del Sol y la Familia de San Bernardo.

Un dato importante: no es obligatorio estar presente para ganar. Si tu bono sale sorteado, podés reclamar tu premio con tu número registrado.

¿Querés colaborar? Acá los contactos

Estos son los números de teléfono para quienes deseen adquirir su bono:

Cristian: 2257-521584

Evelyn: 2257-645379

Rocío: 2257-525686

Julio: 2257-554993

Eduardo: 2257-667682

Leandro: 2257-521037

Manuela: 2257-613758

Eugenia: 2257-616660

La Fiesta del Sol y la Familia se prepara para otra edición inolvidable, y vos podés ser parte. Con tu colaboración, seguís apoyando una de las celebraciones más representativas del Partido de La Costa.

