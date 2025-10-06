En La Libertad Avanza pasaron del “no se mancha” al “no se mancha pero se reemplaza”. El pelado que bardeara periodistas el viernes (“no renuncio, ni loco”) terminó el domingo con lágrimas en una entrevista y diciendo “por la Argentina doy un paso al costado”. La política tiene estas cosas: el que grita fuerte el viernes se quiebra en cámara el domingo.

Mientras tanto, el oficialismo sacó de la galera su comodín favorito: el Colorado Santilli, que se perfila como el bombero electoral que apaga incendios ajenos. ¿Quién si no? Si hay quilombo, manden al Colorado.

De bardear periodistas a llorar en TV

El viernes, José Luis Espert había salido con los tapones de punta contra los periodistas que le preguntaban por las transferencias del empresario Fred Machado: “no hay delito, no hay renuncia”. Pero el domingo, en tono telenovela, lagrimeó en una nota que salió en cadena televisiva y se bajó de la candidatura. El pelado pasó de “yo me planto” a “yo me bajo” en 48 horas.

LLA, Libra y la rosca financiera: ¿de qué se habla?

Detrás del sainete personal se cuece la gran olla: el financiamiento político de La Libertad Avanza. Mientras se discute si Santilli sube o no al primer lugar por la Ley de Paridad de Género, en los pasillos se menciona a Libra —la financiera amiga—, los supuestos “sobres” de Karina Milei, y hasta el eco del dinero narco que salpica a Machado.

Nada comprobado, todo en modo “off” y “dicen que”, pero suficiente para que el oficialismo tema por su discurso anticasta mientras negocia con actores del sistema que prometió dinamitar.

Mar del Plata, escenario de relanzamiento

Para barrer bajo la alfombra y seguir de largo, este martes a las 18 en Avellaneda y Güemes, Javier Milei y el Colorado Santilli encabezarán en Mar del Plata el acto de relanzamiento de la campaña. Foto, globos y discurso épico para cambiar el tema: de pelados llorando a colorados salvando boletas.

¿El Colorado podrá apagar este incendio o terminará peinándose con kerosene? En política, ya se sabe: cuando todo arde, mandan al Colorado.