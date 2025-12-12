Acto de asunción de concejales y consejeros escolares en Casa de la Cultura de General Lavalle

El Honorable Concejo Deliberante y el Consejo Escolar de General Lavalle llevarán adelante la ceremonia de juramento de los nuevos concejales y consejeros escolares.

El acto tendrá lugar el 15 de diciembre de 2025 a las 18:00 horas, en la Casa de la Cultura, ubicada en Av. Bartolomé Mitre N° 1168, General Lavalle.

Desde las instituciones organizadoras señalaron que se trata de un evento de gran relevancia institucional y destacaron la importancia de acompañar este momento de renovación democrática.