Tres lobos marinos juveniles regresaron al mar tras ser rehabilitados por la Fundación Mundo Marino

Durante la mañana del miércoles 26 de noviembre, tres lobos marinos juveniles de la especie Arctocephalus australis fueron reinsertados en la Playa Norte de San Clemente del Tuyú, luego de completar distintos procesos de recuperación en el Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino.

Los animales fueron encontrados en Pinamar, La Lucila del Mar y Las Toninas, entre finales de octubre y comienzos de noviembre, con cuadros de debilidad general que comprometían su estado de salud.

Los tres lobos marinos eran juveniles, muy posiblemente en sus primeros viajes mar adentro en búsqueda de alimento, una etapa crítica en la que aún no desarrollan completamente sus habilidades de caza. “En animales juveniles, la desnutrición y la deshidratación suelen aparecer juntas porque toda su hidratación proviene del alimento. Cuando pasan varios días sin lograr capturar presas, se altera su equilibrio metabólico, disminuye la temperatura corporal y se compromete su estado general de salud.”, explicó Sergio Rodrigues Heredia, biólogo y responsable del Centro de Rescate.