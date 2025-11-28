La asociación civil Las Caritas del Tuyú invita a toda la comunidad a participar del Gran Baile Familiar de Fin de Año, que se realizará el próximo viernes 5 de diciembre a partir de las 20:30 horas, en el Centro de Jubilados Jagüel del Medio, ubicado en calle 35 Nº1374, en Santa Teresita.

El evento contará con música en vivo de La Rumbera, Marianela Ledesma y El Rolex, además de un buffet económico para disfrutar en familia. La entrada anticipada tiene un valor de $5.000, y los menores de 12 años ingresan gratis.

Este encuentro festivo tiene como fin recaudar fondos para sostener las múltiples actividades que la institución lleva adelante desde hace más de 20 años, acompañando a niños pacientes oncológicos y a sus familias en situaciones de vulnerabilidad.

Un compromiso que emociona

La entidad fue fundada por Marcela Fabero, quien encabeza un equipo de personas comprometidas con brindar asistencia, contención y apoyo social a chicos y chicas en tratamiento médico, muchas veces lejos de sus hogares. A lo largo de los años, han mantenido un trabajo constante que va desde la entrega de alimentos, ropa y útiles, hasta el acompañamiento emocional y el seguimiento de cada caso.

Además de su labor diaria, Las Caritas del Tuyú prepara una actividad especial para esta Navidad, con el objetivo de acercar un momento de alegría a las familias que más lo necesitan.

Desde la organización invitan a sumarse con el corazón: “Solo faltás vos. Te esperamos para cerrar el año celebrando la vida, la solidaridad y el compromiso con los que más nos necesitan”.

Para adquirir entradas o realizar donaciones, se puede contactar directamente a los teléfonos que figuran en el afiche oficial del evento.