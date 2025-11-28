La ciudad de Dolores recibirá este sábado 29 de noviembre una propuesta artística de primer nivel: “El Equilibrista”, la obra unipersonal de Mauricio Dayub que ya fue vista por miles de personas en todo el país.

El espectáculo, que se presentará a las 21:00 hs en el Teatro Unione, ha sido galardonado con múltiples premios por su originalidad, emotividad y talento actoral. Dayub propone un relato personal, atravesado por la memoria familiar, las decisiones de vida y la búsqueda del equilibrio entre el deseo y la realidad.

Venta de entradas

Las entradas están disponibles en Cultura Dolores (Mitre y 25 de Mayo) y en la web plateaunotickets.com. El evento forma parte de la programación cultural de la ciudad, que apuesta por acercar propuestas de calidad a los vecinos.