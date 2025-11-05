Rosca en La Costa: delfines, velas y profetas del 2027

En La Costa ya empezó la campaña. O mejor dicho: empezó la campaña de las campañas, esa en la que no se reparten boletas pero sí ironías, diagnósticos, hashtags y chicanas con pretensión de profecía.

Dos de los protagonistas de esta etapa temprana son Sergio Omar Santana (ex candidato por la alianza Unión y Libertad, 8° lugar, 1037 votos) y David Jacob (último en la fila con Construyendo Porvenir, lugar 10, sin fotos pero con posteos). Ninguno ocupa una banca, pero ambos se sienten moralmente obligados a opinar como si presidieran el Concejo y dos comisiones permanentes.

Santana: de los impuestos a las velas

El primero en volver al ruedo fue Santana, quien vio en un titular de prensa una oportunidad para prender fuego (simbólicamente, claro).

La frase que disparó todo fue de Cristian Escudero, Secretario de Turismo municipal:

«Los precios de preventa están prácticamente igual que el año pasado».

Santana no se contuvo y disparó en Facebook:

“Osea a ver si entendimos usted Don Fideo Escudero pretende que no se aumenten los alquileres mientras desde la municipalidad nos aumentaron los impuestos entre un 250 a 400%”.

Y cerró con tono apocalíptico:

“Nos vamos a quedar sin energía eléctrica en zona sur. A comprar velas para todas y todos”.

Claro que lo de las velas no fue metáfora espiritual ni romántica: es literal.

Porque según su diagnóstico, la cooperativa eléctrica CLYFEMA está al borde del corte por falta de acuerdos, y en ese caos burocrático, la única salida es la ferretería.

Por si alguien no lo recuerda, Santana ya fue noticia en verano pasado, cuando declaró que La Costa estaba invadida por “gente marrón”. El repudio no tardó, pero la viralización tampoco.

Jacob: el profeta del algoritmo

A la par, el que también volvió a escena fue David Jacob, aunque con otro tono. Más político. Más analítico. Más «ustedes no lo ven, pero yo se los vengo a explicar».

En un posteo que mezcla spoiler electoral con denuncia de instalación, Jacob escribió:

“La próxima elección tendrá como actores principales a Cotoco (…) y a Favale (…) ambos avalados por Juan”.

Y remató con su teoría madre:

“Si no somos capaces de construir una opción sin personalismos… vuelven a gobernar los De Jesús. Porque si ganan Cotoco o Favale… gana Juan”.

El post incluye etiquetas tipo campaña encubierta:

@cotocoesjuan – @favaleesjuan – @destacar – @seguidores.

Jacob no aclara quién lo sigue, pero sí lo que ve venir: una interna disfrazada de renovación, donde todos son delfines, pero el agua es de Juan.

¿Votos? No. ¿Comentarios? Muchos.

La política costera tiene estas cosas: figuras que no mueven números en las urnas, pero que saben leer el termómetro de las redes. Y aunque no juntan votos, sí juntan reacciones, likes, fueguitos, gifs y alguna captura que llega al grupo de WhatsApp del HCD.

Algunos se preguntan si la rosca ya empezó demasiado temprano. Pero como todo en Argentina, dos años pueden ser una eternidad. De acá a 2027 pueden pasar cuatro crisis, tres delfines nuevos y hasta un retiro espiritual de algún armador cansado.

Mientras tanto, los comentaristas sin banca siguen construyendo opinión desde la trinchera digital. Porque si no hay lugar en la lista, al menos que haya espacio en el feed.