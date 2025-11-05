Este Domingo 9 de noviembre, desde las 10 de la mañana, el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 89 Dr. René Favaloro llevará adelante su 36° aniversario con una jornada repleta de actividades culturales, artísticas y gastronómicas en La Costa.

El evento, que también es sede de la 7ma. juntada de autos multimarcas, tendrá lugar frente al edificio del instituto con entrada libre y gratuita, y según informaron los organizadores, “no se suspende por lluvia”.

Una propuesta con variedad de actividades

En diálogo con la organización, Raúl Castro brindó detalles sobre las actividades confirmadas para esta nueva edición del aniversario. Según expresó, “este año se suman propuestas pensadas para toda la familia, con el lema ‘El nosotros está por encima del yo’ como guía del encuentro”.

Entre las principales novedades destacan:

Puesto gastronómico a cargo de estudiantes de la carrera de gastronomía.

a cargo de estudiantes de la carrera de gastronomía. Desfile de indumentaria con producción local.

con producción local. Feria de hacedores y artesanos de La Costa.

de La Costa. Funciones de circo y juegos para chicos .

y . Seis grupos musicales en escena , con géneros variados.

, con géneros variados. Presentaciones de grupos de danzas .

. Un sentido homenaje a quienes ya no están y han formado parte del camino institucional.

y han formado parte del camino institucional. Sorteos y premios, donde se solicita como entrada simbólica la donación de un alimento no perecedero.

El cronograma incluye, además, exhibición de autos clásicos, bandas locales, y un cierre musical con grupos como Los del Olivar, Bajo Presión, y Puesta a Punto.