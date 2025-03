San Porta y la «alerta» eterna: los memes del presidente del Consejo Escolar de La Costa

Los memes de Matías Porta, presidente del Consejo Escolar del Partido de La Costa, se han convertido en un fenómeno entre docentes y estudiantes, especialmente cuando las condiciones climáticas amenazan con la suspensión de clases. En redes sociales, su imagen ha trascendido lo institucional para convertirse en una especie de «santo patrono» de las alertas meteorológicas.

Cada vez que la lluvia, el calor extremo o el frío polar se asoman, cientos de mensajes empiezan a circular con una sola pregunta: «¿Ya habló Porta?». No importa si su función tiene o no injerencia directa en la decisión, su nombre es el primero en mencionarse.

De funcionario a meme: el origen de «San Porta»

La figura de Matías Porta ha sido reversionada en distintos formatos humorísticos. Desde una estampa religiosa con su rostro bajo una aureola celestial, hasta montajes con escenas icónicas de Los Simpson, donde se le espera con ansiedad para la ansiada suspensión de clases.

Uno de los memes más recurrentes es el de Homero Simpson en esmoquin, quien ante la pregunta de Bart sobre su elegancia responde: «Estoy esperando el alerta de Porta». Otro, basado en el clásico formato del hombre sudando frente a dos botones, lo muestra debatiéndose entre «Levantar el alerta» o «Seguir con el alerta».

Un fenómeno que va más allá de la educación

Lo curioso del «meme de Porta» es que, aunque el Consejo Escolar no siempre tiene la última palabra en la suspensión de clases (ya que muchas veces depende de Defensa Civil o la Dirección de Escuelas), su nombre quedó irremediablemente asociado a esas decisiones.

Así, con cada tormenta o alerta por altas temperaturas, «San Porta» reaparece en los grupos de WhatsApp, las redes sociales y los comentarios de docentes que, entre la incertidumbre y la esperanza, lo invocan como si tuviera el poder absoluto de decidir si se da o no el tan esperado día sin clases.

¿Un meme… o una estrategia política?

Más allá de la humorada, en cada alerta se refleja algo más profundo: docentes que no quieren trabajar y alumnos que no quieren ir a la escuela. Mientras algunos esperan con ansias el anuncio de suspensión, otros empiezan a preguntarse si Porta no estará anotando nombres para su próxima campaña electoral.

Porque si algo quedó claro con este fenómeno es que, sin quererlo, Matías Porta ya tiene una base de seguidores fieles. Y quién sabe… tal vez en un futuro, más de uno de esos estudiantes que hoy lo invocan para no ir a la escuela termine votándolo en las urnas.