Prefectura delimitó «áreas de seguridad» en los muelles de La Costa

muelle Mar de Ajo

La Prefectura Naval Argentina informó que se dispuso el establecimiento de áreas de seguridad en los sectores próximos a los muelles del Partido de La Costa, con el objetivo de salvaguardar la vida humana, proteger a los navegantes y preservar las instalaciones portuarias.

La medida comprende una delimitación de 100 metros hacia cada lateral de los muelles y 100 metros mar adentro desde su cabecera, en los siguientes puntos:

  • San Clemente del Tuyú (Av. Costanera y Diagonal 63)
  • Santa Teresita (Av. Costanera y Calle 38)
  • Mar del Tuyú (Av. Costanera y Calle 75)
  • La Lucila del Mar (Av. Costanera y Calle Rebagliatti)
  • Mar de Ajó (Av. Costanera entre Moreno y Rivadavia)

Dentro de estas áreas queda prohibida toda actividad náutico-deportiva, conforme lo establecido en el Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE). El incu

29 noviembre, 2025 por Locales

