Durante la sesión ordinaria celebrada este miércoles en la Legislatura bonaerense, el diputado provincial Juan Pablo de Jesús tuvo un rol central como presidente de la Comisión de Presupuesto e Impuestos al defender con firmeza los proyectos de Ley Impositiva y Presupuesto 2026 enviados por el Poder Ejecutivo.

En su intervención, de Jesús destacó que el Presupuesto representa una herramienta clave para que el gobernador Axel Kicillof pueda gestionar en un contexto económico adverso, signado —según señaló— por el impacto de las políticas del gobierno nacional. «Hoy estamos dando un paso importante para dotar a la Provincia de las herramientas necesarias en un contexto sumamente difícil para los bonaerenses», afirmó.

El legislador subrayó que la iniciativa busca resguardar áreas prioritarias como salud, educación, seguridad, obra pública, jubilaciones y empleo, y advirtió que estas políticas contrastan con el recorte de fondos nacionales que afectan directamente a la Provincia.

«Tenemos una economía en emergencia, la actividad productiva en crisis y un freno total a la obra pública. El presupuesto de la Provincia viene a sostener el tejido social y económico que la Nación ha empezado a desatender», argumentó.

De Jesús remarcó que el Presupuesto aprobado no sólo garantiza el funcionamiento del Estado provincial, sino que también apunta a profundizar la obra pública, ampliar la cobertura social y sostener el empleo como ejes del modelo de gestión bonaerense.

Votación y contexto legislativo

Los proyectos de Presupuesto y Ley Impositiva 2026 fueron aprobados por mayoría, con el respaldo del bloque oficialista y de fuerzas aliadas. El capítulo de endeudamiento no logró alcanzar los dos tercios necesarios y será tratado en una próxima sesión.

La discusión parlamentaria se desarrolló en medio de un clima de fuerte tensión económica, con reclamos por parte de la provincia hacia el gobierno nacional por el recorte de transferencias y la caída en los niveles de inversión.

«Como legisladores tenemos la responsabilidad de dar los debates necesarios para que los bonaerenses vivan mejor. Hoy dimos un paso adelante en ese camino», concluyó Juan Pablo de Jesús, reafirmando su compromiso con el proyecto político que encabeza el gobernador Kicillof.