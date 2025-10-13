El periodista y abogado Pablo Vera presentará su libro Líbranos del mal este miércoles 16 de octubre a las 19:00, en el Aula Magna de la Universidad Atlántida Argentina de Mar de Ajó, ubicada en Diagonal Rivadavia 515.

La actividad será con entrada libre y gratuita, y propone una charla abierta con análisis político, reflexión cultural y participación ciudadana. Está organizada por la Secretaría de Desarrollo Social de La Costa, junto a la Editorial Azucena Villaflor.

La obra, que reúne textos periodísticos publicados en Buenos/12, analiza discursos económicos, mediáticos y políticos, con especial foco en las nuevas derechas argentinas. Vera ya presentó el libro en más de 20 distritos bonaerenses.

El evento está dirigido a jóvenes, instituciones, organizaciones sociales y vecinos en general. Quienes deseen participar pueden confirmar su asistencia a través del formulario online disponible.