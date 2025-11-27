Santa Teresita | Nueva hidroescalera para los Bomberos Voluntarios

Los Bomberos Voluntarios de Santa Teresita, zona centro del Partido de La Costa, recibieron este domingo su nuevo camión hidroescalera.
El mismo fue adquirido gracias a una campaña solidaria que reunió 70 millones de pesos. Cabe destacar que en la llegada del móvil a la ciudad, vecinos y vecinas acompañaron con una extensa caravana que recorrió distintas localidades del distrito.
En este marco, Rodrigo Mellera, Bomberos de Santa Teresita manifestó a RN:
Estamos súper contentos, es un trabajo de mucha gente.