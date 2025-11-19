Un grupo de dirigentes políticos de la zona sur del Partido de La Costa comenzó a delinear estrategias de cara a las elecciones municipales de 2027. La agrupación reúne a referentes con experiencia en el armado de programas de gobierno y militantes de distintas fuerzas políticas.

En una primera etapa, evaluaron conformar un espacio vecinalista. Sin embargo, ante el desencanto con la actual conducción de la Unión Cívica Radical (UCR) y la falta de respuesta del sector que encabeza Daniel López, comenzaron a analizar seriamente la posibilidad de competir desde el histórico partido centenario.

Dentro del grupo participan radicales con trayectoria, algunos de los cuales han ocupado cargos dentro del partido y también en el Honorable Concejo Deliberante (HCD).

Tras los resultados electorales de septiembre, los referentes del espacio hicieron un análisis del escenario político actual. Señalaron una fragilidad creciente del oficialismo, la inexperiencia de La Libertad Avanza (LLA) en la política local y la caída de respaldo al sector de Daniel López (indican que perdieron mas de dos mil votos con relación a la elección anterior).

Aunque reconocen públicamente la trayectoria de sectores como los Magadán, los Jardón y los propios López, afirman que la conducción de los De Jesús debe ser desafiada con propuestas concretas y trabajo territorial.

Entre las acciones que se barajan figuran desde la reapertura de comités hasta estrategias de comunicación digital, seminarios, plenarios y actividades de formación política. En este sentido, preparan una batería de iniciativas orientadas a consolidar un espacio que represente a un sector amplio del electorado local.

📌 «La idea no es generar falsas expectativas, sino trabajar en serio por un Partido de La Costa que sostenga lo bueno y ordene lo que falta», sostuvo uno de los participantes en diálogo con este medio.

Este fin de semana podría realizarse un primer encuentro entre referentes de peso, donde se definirían líneas de acción y fechas clave.

Por ahora, los nombres de quienes integran este armado se mantienen en reserva. Sin embargo, se anticipa que en los próximos días comenzarán a desarrollarse acciones comunicacionales más visibles.

La definición del cronograma interno de la UCR también juega un rol clave. «No es lo mismo si las internas se hacen en marzo que si se postergan para la segunda mitad del año», explicó una fuente del espacio. La conducción partidaria aún mantiene prorrogada la fecha de los comicios internos.

Mientras tanto, a los más ansiosos les sugieren «tomarse un té de tilo y esperar un poco más».