Santa Teresita | Nueva muestra de arte costero en La Carabela

Este viernes 21 de noviembre, de 16:00 a 20:00, se inaugura FARCO, una nueva muestra de arte costero en el Espacio Expositivo La Carabela.

La propuesta, que reúne a varios artistas visuales del distrito, estará disponible hasta el 27 de diciembre, y se complementa con espectáculos durante noviembre y diciembre.

Participarán Patricia Cristaldo (cerámica), Adriana Varga Puebla (pintura), Laura Collazo (fotografía), Débora Seubart (grabado), Marcelo Curcio (dibujo y pintura), José Quiroga (acuarela y dibujo), Gastón Villalba (dibujo e historieta), Susana Jiménez (cerámica), Diego Villón (fotografía) y Luis Fernández, artista plástico, grabador, expositor y coordinador general de la muestra.

La curaduría está a cargo de Héctor Cacciabue, director del Espacio Cultural Carabela.

Cronograma de espectáculos

30 de noviembre – 19:00 hs: Cristian Jara (saxo)

5 de diciembre – 19:00 hs: Verónica Severino (piano)

6 de diciembre – 19:00 hs: Puente Costero (cuarteto de guitarras)

7 de diciembre – 19:00 hs: Lily Meyer (narración de cuentos)

12 de diciembre – 17:00 hs: Coisa Boa (música brasileña)

12 de diciembre – 19:00 hs: Verónica Severino (piano)

14 de diciembre – 19:00 hs: Lily Meyer (narración de cuentos)

20 de diciembre – 19:00 hs: Puente Costero (cuarteto de guitarras)

21 de diciembre – 19:00 hs: Cristian Jara (saxo)

Una fábrica de arte en tiempos difíciles

Sobre el sentido de la propuesta, el coordinador Luis Fernández, artista plástico y grabador, expresó: “En un tiempo en el que muchas fábricas cierran sus puertas, nosotros abrimos una: una fábrica simbólica que produce arte y lo comparte con la comunidad. FARCO es una forma de mostrar el arte costero y de sostener un espacio de creación colectiva para todos”.