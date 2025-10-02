Violento robo en Pinamar: detuvieron a un sospechoso en Madariaga

Un hombre fue detenido en General Madariaga acusado de haber participado en un violento robo ocurrido días atrás en la localidad de Pinamar, donde dos personas armadas redujeron y golpearon al propietario de una vivienda, llevándose una suma de dinero en efectivo.

La víctima fue encerrada en el baño mientras los agresores huían del lugar. La reconstrucción del hecho permitió establecer la ruta de escape a través de cámaras municipales, donde se identificó una Ford Ecosport negra que habría sido utilizada en la huida.

El vehículo fue interceptado en calles 18 y 115 del barrio San Martín B, en Madariaga, donde efectivos policiales procedieron a identificar a dos personas, de 36 y 22 años, una de las cuales quedó detenida como sospechosa.

Dentro de la camioneta se secuestraron $270.000 en efectivo, celulares, ropa, una barreta y una media de red porcina, entre otros elementos que podrían estar vinculados al robo.

“Uno de los sospechosos fue notificado en la causa y permanece libre, mientras que el otro quedó a disposición judicial”, señalaron fuentes vinculadas a la investigación.

El hecho fue caratulado como robo agravado, y continúa la búsqueda de un tercer involucrado que ya estaría identificado. Se espera que en los próximos días se amplíen las medidas de prueba y se definan las imputaciones.

2 octubre, 2025

