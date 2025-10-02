General Lavalle se suma al «Global Big Day» con una jornada de observación de aves

La Dirección de Turismo de la Municipalidad de General Lavalle invitó a participar del Global Big Day 2025, el evento mundial más importante dedicado a la observación de aves silvestres, que se celebrará el próximo sábado 11 de octubre en distintos puntos del planeta.

Al igual que en el mes de mayo, la actividad se desarrollará en conjunto con el Parque Nacional Campos del Tuyú y el Club de Observadores de Aves (COA) Punta Rasa, sumando esfuerzos para visibilizar la riqueza natural y la biodiversidad del distrito.

La jornada se realizará en el predio de usos múltiples del Parque Nacional Campos del Tuyú, con una salida de campo como parte del Censo Simultáneo de Aves. En esta oportunidad se relevarán distintas especies en el parque y sus alrededores, aportando datos que formarán parte de la base global de registros del Global Big Day.

Este encuentro convoca a miles de personas en todo el mundo a registrar aves en libertad durante un mismo día. La actividad es gratuita, tiene cupo limitado y requiere inscripción previa.