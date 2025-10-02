Se viene el Oktubre Fest a La Lucila del Mar | Los detalles

La Costa se prepara para recibir la segunda edición del Oktubre Fest, el Festival Itinerante de la Cerveza Artesanal y Destilados de La Costa. Este año se desarrollará en un nuevo y destacado escenario: por primera vez, el evento tendrá lugar en el Predio Solar del Pinar de Lucila del Mar, un entorno natural rodeado por el bosque costero que aportará un marco distintivo a la celebración.

El encuentro se realizará los días 17, 18 y 19 de octubre, en el horario de 18.00 a 00.00, en Av. Tucumán 5925, Lucila del Mar. Participarán 10 productores locales: Jagüel, Vicent, Mundo Birrita, Mobydick, Maüger, Ymir, Wara, Viejo Skill, Makara e iP7109.

Además de la destacada oferta de cervezas artesanales y destilados locales, el evento contará con foodtrucks, música en vivo, barra de tragos, maquillaje artístico, ferias y diversas propuestas de entretenimiento para disfrutar en familia o con amigos.