Según datos brindados por la Secretaría de Turismo del Partido de La Costa, más de 100.000 visitantes llegaron al distrito durante el último fin de semana largo. La cifra fue destacada también por medios nacionales como Infobae, que subrayaron el movimiento turístico en la región.

Durante esos días, las distintas localidades costeras ofrecieron propuestas para todos los gustos: desde la Fiesta Nacional de la Corvina Negra en San Clemente hasta la correcaminata solidaria Octubre Rosa en Santa Teresita. Además, se desarrollaron ferias, paseos guiados y actividades deportivas que aportaron al movimiento general.

El gasto turístico, aunque más medido por el contexto económico, se concentró en alojamiento, gastronomía y recreación. El dato representa un buen termómetro para lo que viene: La Costa ya trabaja en la temporada de verano 2025/26, que será presentada en los próximos días.