Lanzan sorteo de motos en panaderías de La Costa

La Cámara Empresarial de Panaderos Atlántica Argentina Asociación Civil (CEPAAAC) puso en marcha una campaña para promover el consumo en las panaderías adheridas del Partido de La Costa.

Quienes realicen compras desde $3.200 participarán del sorteo de dos motos 0 km, que se realizará el 17 de noviembre ante escribano público, sin necesidad de estar presentes.

“Si comprás todos los días, participás todos los días”, explicaron desde la cámara.

La presidenta de CEPAAAC, Verónica Rullo, señaló:

“Apostamos al trabajo solidario en un momento difícil para el sector. Hacemos compras colectivas para mantener precios y calidad, y seguimos creciendo con nuevos socios y capacitación”.

La iniciativa busca fidelizar clientes y sostener el circuito comercial local, en un contexto económico complejo para las panaderías.