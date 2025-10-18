Gran inicio del Oktubre Fest en Lucila del Mar

Con una destacada presencia de vecinos y turistas, comenzó la segunda edición del Oktubre Fest en el Predio Solar del Pinar de Lucila del Mar.

El evento reúne shows musicales, feria productiva, gastronomía y cerveza artesanal, y se desarrolla con entrada libre, solicitando un alimento no perecedero a modo de colaboración solidaria.

“Este tipo de espacios fortalece la producción local y genera nuevas oportunidades de promoción”, destacaron desde la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo, encabezada por Martín Poustis.

Entre las bandas participantes se presentaron Negra Cumbiambera, Ron con Hielo y Quemando la Turbina, mientras que Canal 11 de La Costa acompañó con una transmisión en vivo desde el lugar.

La programación continúa hasta el domingo 19 de octubre, todos los días desde las 18.00 hasta las 00.00, en Av. Tucumán 5925.