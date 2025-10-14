Sebastián Manuel Pérez, vecino del Partido de La Costa, sufrió un grave accidente en moto mientras viajaba por Perú y necesita ser trasladado de urgencia desde Abancay, a 190 km de Cuzco, para recibir atención médica especializada.

El accidente le provocó fractura de columna en tres partes, seis costillas rotas y aire en los pulmones, lo que requiere una cirugía de alta complejidad. Su situación médica es delicada y necesita ayuda para poder cubrir los costos del traslado y el tratamiento.

La comunidad ya está organizando una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios. Cualquier aporte, por mínimo que sea, puede marcar la diferencia.

📌 Cómo colaborar:

CBU en dólares:

0140420704690150757851

Alias en pesos:

SEBAROUTES

Titular:

Sebastián Manuel Pérez – DNI 27.178.106