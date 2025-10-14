Sebastián Manuel Pérez, vecino del Partido de La Costa, sufrió un grave accidente en moto mientras viajaba por Perú y necesita ser trasladado de urgencia desde Abancay, a 190 km de Cuzco, para recibir atención médica especializada.
El accidente le provocó fractura de columna en tres partes, seis costillas rotas y aire en los pulmones, lo que requiere una cirugía de alta complejidad. Su situación médica es delicada y necesita ayuda para poder cubrir los costos del traslado y el tratamiento.
La comunidad ya está organizando una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios. Cualquier aporte, por mínimo que sea, puede marcar la diferencia.
📌 Cómo colaborar:
CBU en dólares:
0140420704690150757851
Alias en pesos:
SEBAROUTES
Titular:
Sebastián Manuel Pérez – DNI 27.178.106