Se realizará un nuevo acto y jornada de memoria a 24 años de la desaparición de Darío Jerez

Este sábado 25 de octubre se cumplirán 24 años de la desaparición de Darío Jerez, vecino de Santa Teresita, y como cada año, familiares y vecinos realizarán un acto conmemorativo en su memoria.

La cita será a las 17 horas, en la esquina de calle 29 y Diagonal Rubén Darío Jerez, el lugar donde fue visto por última vez.

El encuentro busca mantener viva la memoria y renovar el reclamo de justicia por un caso que sigue sin resolverse desde 2001.

Jerez tenía 39 años al momento de su desaparición y trabajaba como corredor comercial para la empresa Arcor.