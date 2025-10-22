Cumpleaños de Javier Milei y la calle opina en La Costa

Este 22 de octubre, el presidente argentino Javier Milei cumple años, y las redes sociales se llenaron de mensajes y saludos de sus seguidores y referentes políticos. Desde el Partido de La Costa, el concejal Ricardo Arebalo de La Libertad Avanza (LLA) se sumó a las felicitaciones con una publicación en la que destacó algunos gestos del mandatario.

Concejal LLA Ricardo Arebalo

Arévalo expresó que “es el único presidente que se ha congelado el sueldo y se sacó la jubilación de privilegio”. Además, contó que como coordinador del viaje de la juventud participó junto a grupos de Chascomús y Villa Gesell de un plenario donde se debatió sobre educación y participación ciudadana, e invitó a la comunidad a acercarse a las urnas.

Mientras tanto, el canal local TVC 5 realizó un sondeo en las calles de Mar de Ajó bajo la consigna “¿Qué le regalarías al presidente por su cumpleaños?”. La sección, denominada “La Calle Opina”, reunió respuestas tan variadas como creativas.

Entre las opciones más repetidas aparecieron: “un pasaje de avión, pero solo de ida y sin vuelta”, “un perro de verdad”, “un ministro de Seguridad”, “un helicóptero”, “conciencia” y “empatía”.

El informe, que busca reflejar la voz de los vecinos costeros, se suma a las múltiples expresiones que circularon en redes y medios nacionales durante la jornada de cumpleaños del jefe de Estado.